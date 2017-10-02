Из-за погодных условий более 3 тысяч лисичан остались без света

3106 абонентов в городе Лисичанск остались без электроснабжения вчера, 25 октября, из-за погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения.

Так, в 14:20 сработала автоматическая защита и была отключена часть города, без электроэнергии оказались 24 трансформаторных подстанций, из них 3 - абонентские. Кроме населения, электричество исчезло в образовательных учреждениях и насосной станции водоканала.

Выездом ремонтной бригады было установлено, что автоматическое отключение произошло из-за ветки, упавшей на электросеть. Подача тока была восстановлена около 17:00.