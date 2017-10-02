СБУ приостановила оформление электронных пропусков в зону АТО

Оформление пропусков на сайте Службы безопасности Украины по техническим причинам временно приостановлено. На сегодняшний день, заявки, поданные после 3 октября 2017 года, находятся в обработке уже более 10 дней, говорится в сообщении общественной организации «Восток-SOS».

Это касается всех пропусков — и тех, которые оформляются впервые, и и тех, которые продлеваются.

При этом поездка на КПВВ с надеждой решить проблему непосредственно там не может гарантировать проезд через линию размежевания — поскольку если пропуск не оформлен, его нет в базе данных.

В СБУ сообщили, что сейчас ведутся технические работы на сайте по оформлению разрешений, поэтому возможны проблемы.

Технические работы, по их информации, продлятся ориентировочно до конца следующей недели.

Ускорить оформление «зависшей» из-за технических работ заявки, можно явившись лично в Координационные группы или обратиться через представителя непосредственно в Координационные группы СБУ.