За сутки в АТО ранение получил один боец

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 25 октября 2017 года, в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди военных Вооруженных сил Украины нет, один боец получил ранения недалеко от Авдеевки. Он был оперативно эвакуирован в мобильный госпиталь", - сообщил Лысенко.