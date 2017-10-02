В Минобороны назвали количество пропавших без вести в зоне АТО военных

На сегодня в Вооруженных силах Украины зафиксировали 82 пропавших без вести военнослужащих в зоне АТО.

Об этом во время встречи с семьями пропавших сообщил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев, передает УНН.

«В Вооруженных силах Украины на сегодняшний день 82 без вести пропавших военнослужащих. Сразу скажу, что около половины из них уже идентифицированы», - сказал он.

По его словам, сейчас проводится работа по комплексной идентификации найденных тел в зоне АТО, подключены все министерства и ведомства.

«Вооруженные силы Украины еще в сентябре 2014 года начали работу по поиску без вести пропавших. К сожалению, наши возможности по идентификации ограничены - у нас отсутствуют соответствующие экспертизы, и законодательство нам не позволяет», - сообщил Ноздрачов.