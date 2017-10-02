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В Казани для борьбы с татарским языком привлекут бывших боевиков «ДНР/ЛНР»

Вчера, 11:32 citynews.net.ua | Напечатать

Общество русской культуры Татарстана и «Комитет русскоязычных родителей Татарстана» планируют привлечь к охране своего мероприятия в Казани бывших участников незаконных вооруженных формирований «ДНР/ЛНР» на Донбассе.

Переговоры ведутся с татарстанским отделением «Союза добровольцев Донбасса», в частности с бывшим «премьер-министром ДНР» Александром Бородаем, пишут Новости Донбасса.

Пророссийское сообщество Татарстана собирается 4 ноября провести родительский митинг или собрание, к участию в котором планируется привлечь большое количество людей.

«Мероприятие в любом случае обещает быть массовым, и поэтому организаторы обязаны думать о безопасности участников во время его проведения. Полиция - само собой. Но дополнительно мы проводим переговоры и с отделением в Республике Татарстан "Союза добровольцев Донбасса» - недавно созданного здесь центра Всероссийской организации», – написал глава Сообщества российской культуры Татарстана Михаил Щеглов на своей странице в «Вконтакте».

Как отмечают журналисты «Радио Свободы», мэрия Казани ранее не разрешила провести митинг в поддержку татарского языка.

«Комитет русскоязычных родителей Татарстана» добивается отмены обязательных уроков татарского языка в школах, а татарские активисты – требуют от российского президента Владимира Путина сохранить изучение их родного языка как государственного в Республике.

Президент Татарстана Рустам Минниханов не комментирует свою позицию относительно ситуации с татарским языком.


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