В зоне АТО дезертировал украинский военный

В зоне проведения АТО в Луганской области 21 октября в районе города Счастье один из военнослужащих с оружием самовольно покинул место службы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

«Военной службой правопорядка Вооруженных Сил Украины и Национальной полицией Украины разыскивается военнослужащий воинской части А1008 - солдат Александр Константинович Чуйков, 1990 г. р.», - говорится в сообщении.

Луганская ОГА также назвала приметы военного: рост - 180 сантиметров, среднего худощавого телосложения, волосы темного цвета, одет в военную форму, но может быть в гражданской одежде