В Украине завтра ужесточат ответственность за парковку на местах для лиц с инвалидностью

В Украине с 26 октября 2017 года ужесточат ответственность за парковку в местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью".

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, пишет РБК-Украина.

"Для Национальной полиции будет большая честь быстро воплотить в жизнь (нормы закона, - ред.), устранить все препятствия, потому что мы подготовились силами Патрульной полиции и полиции превенции нашего государства. Но есть еще большой пласт работы по реализации механизмов этого закона с целью изменения движения транспорта, установки дорожных знаков, определения мест парковки для определенной категории участников дорожного движения", - заявил Князев.

В свою очередь, заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев отметил, что завтра за парковку в местах для лиц с инвалидностью ответственность в денежном эквиваленте увеличится в 60-100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Отметим, что 26 октября вступает в силу ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью".