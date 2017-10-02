В Северодонецке высадят сакуры

В 2017-м исполняется 25 лет со времени установления дипломатических отношений между Японией и Украиной. Посольство Японии начало «Кампанию 2500 сакур» с высадки деревьев сакур, символизирующие Японию, по всей территории Украины.

По результатам отбора Посольством Японии было принято решение включить Северодонецк в перечень городов, где будут высажены деревья сакур.

Торжественная церемония высадки деревьев сакур состоится 31 октября в 10.00 по адресу: г. Северодонецк, площадь Мира.