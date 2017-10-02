ООН срочно нужны средства для проведения гуманитарных миссий на Донбассе

ООН срочно нужны средства для проведения гуманитарных миссий на ДонбассеСегодня, 13:56
ООН необходимы ресурсы для проведения гуманитарных миссий на территории Украины. Об этом сообщил во время брифинга ООН по гуманитарной ситуации в Украине постоянный координатор ООН и Постоянный представитель ПРООН в Украине Нил Уокер, передает УНН.
«Мы имеем острую необходимость в финансировании, так как начался зимний сезон», - сказал Уокер.
По его словам, накануне зимы ресурсы необходимы для расширения гуманитарных операций ООН.
Еще одним из главных требований, необходимых для проведения миссий ООН, Уокер назвал доступ к территориям, неподконтрольным правительству Украины.