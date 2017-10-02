На Луганщине ожидается усиление ветра

На Луганщине ожидается усиление ветраВчера, 18:11
Сильные порывы ветра ожидаются в Луганской области.
Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.
Так, в ведомстве опубликовали метеорологические предупреждения по территории Украины.
"25 октября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м/с".
Отметим, что по шкале Бофорта такой ветер квалицирован как крепкий и очень крепкий. При таком ветре качаются стволы деревьев, ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра трудно.