На Луганщине ожидается усиление ветра

Сильные порывы ветра ожидаются в Луганской области.

Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Так, в ведомстве опубликовали метеорологические предупреждения по территории Украины.

"25 октября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м/с".

Отметим, что по шкале Бофорта такой ветер квалицирован как крепкий и очень крепкий. При таком ветре качаются стволы деревьев, ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра трудно.