СБУ задержала информатора боевиков вблизи линии разграничения на Донбассе

Сотрудники Службы безопасности Украины задержала информатора боевиков вблизи линии разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. "Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе проведения антитеррористической операции информатора так называемого "Министерства государственной безопасности ЛНР", - говорится в сообщении.

Как отмечается, террористы задержали женщину, когда она находилась на временно оккупированной территории по личным делам. Ей предъявили сфальсифицированные обвинения в подготовке диверсий и для снятия "обвинений" предложили вернуться на контролируемую украинской властью территорию Луганской области и начать сбор информации о силах АТО.

Сообщается, что женщина неоднократно выходила на связь с куратором и передавала им информацию.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, сообщнице террористов объявлено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие", - говорится в сообщении.