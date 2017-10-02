Разведка отчиталась о ликвидации террористов силами АТО

За прошедшую неделю силы АТО ликвидировали 13 террористов из числа незаконных вооруженных формирований "ДНР/ЛНР".

Как передает "Новинарня", об этом на брифинге 24 октября заявил руководитель пресс-службы Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

В частности, он обнародовал информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, согласно которой за период 14-21 октября 13 боевиков погибли, 18 - получили ранения.