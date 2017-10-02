В Украину приехал Комитет ЕС по гумпомощи

В Украину с двухдневным визитом прибыли представители Комитета по вопросам гуманитарной помощи и продовольственной помощи Европейского Союза, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В рамках визита представителей комитета на восток Украины их ознакомят с ключевыми проблемами гуманитарного направления региона. На данный момент делегация уже посетила Славянскую фильтровальную станцию, Славянск и Краматорск.

Как сообщается, будут также проведены встречи с международными организациями (Управление верховного комиссара ООН, ЮНИСЕФ, Международный комитет Красного креста), которые работают на линии разграничения.

Визит организован в рамках председательствования Эстонии в Совете ЕС. Комитет - главный форум ЕС для обсуждения политики гуманитарной помощи.