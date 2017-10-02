Под Киевом убили участника АТО: полиция ведет расследование

В городке Кагарлык Киевской области во время драки был убит ветеран АТО.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители рассказали, что во время драки между родными братьями и компанией молодых людей один из нападавших выхватил нож, нанес им проникающие ранения старшему из братьев - участнику АТО.

"Каретой скорой помощи братья были доставлены в больницу. 33-летнему мужчине диагностировали проникающие ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости. К сожалению, спасти жизнь ему врачам не удалось, он скончался на операционном столе. 31-летний младший брат во время драки получил телесные повреждения в виде проникающего ножевого ранения груди", - говорится в сообщении.

По факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до пятнадцати лет.

Сотрудники полиции ищут лиц, причастных к совершению преступления.