Швейцария передала гуманитарную помощь в зону АТО

Правительство Швейцарии направило на восток Украины медицинское оборудование и препараты, в том числе для диагностики туберкулёза.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Стоимость груза — порядка 150 тысяч долларов. Его доставил Отдел гуманитарной помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины.

В числе прочего, в Луганский противотуберкулёзный диспансер привезли полный комплект медоборудования и реагентов для диагностики. Предполагается, что они позволят быстрее определять туберкулёз у больных — за два дня вместо нынешних двух недель.

«Вспышка заболевания туберкулёзом и риск его распространения — как на подконтрольных, так и на неподконтрольных территориях — до сих пор остаётся проблемой. Ненадлежащее оборудование лабораторий не позволяет обеспечить качественное исследование анализов и быструю диагностику, что позволяет болезни прогрессировать», — пояснили в министерстве.

Как уточнили в министерстве, за 2016-2017 годы Швейцария передала 720 тонн гуманитарного груза на 1,45 миллиона долларов, 1635 тонн химических реагентов для очистки воды, медицинское оборудование, лабораторию для раннего выявления возбудителей туберкулёза и аппарат для определения вирусов гриппа А и В на сумму 1,48 миллиона швейцарских франков.