Жительницу Новоахтырки подозревают в жестоком убийстве своего сожителя

Оперативники Новоайдарского отдела полиции (подконтрольная часть Луганской области) разоблачили и задержали 26-летнюю жительницу с. Новоахтырка, которая подозревается в причинении смертельных телесных повреждений своему сожителю.

22 октября правоохранителя получили сообщение от 62-летней жительницы из Новоахтырки. Она сообщила, что обнаружила в лесополосе труп 59-летнего соседа.

Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле колото-резаную рану грудной клетки.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий полицейские разоблачили 26-летнюю сожительницу пострадавшего.

По словам задержанной, 21 октября, ночью, после совместного употребления алкоголя, между сожителями возникла ссора, переросшая в драку. Во время драки женщина ударила своего сожителя ножом в грудь. Увидев, что натворила, она на тачке вывезли труп в лесополосу.

Изъяты вещественные доказательства, получено признание. Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.