Сотрудники Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях разоблачили агентурную сеть боевиков "ДНР" в зоне проведения Антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Сообщается, что жительница Донецкой области получила задание от террористов организовать сбор секретной информации в одной из воинских частей вблизи линии разграничения. Женщина установила контакты с военнослужащими и предложила им за деньги передавать документы и данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

В СБУ отметили, что террористы хотели использовать полученные сведения для диверсий и корректировки огня по позициям ВСУ.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что куратором информатора был "разведчик ДНР" по кличке "Цыган", которому она передала несколько второстепенных документов. Он является боевиком незаконных вооруженных формирований с 2014 года и имеет "награды" террористов за участие в боевых действиях против сил АТО в Славянске и донецком аэропорту", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения информации о возможности завладеть документом с грифом "секретно" террорист решил лично перейти линию разграничения. Оперативники СБУ задержали его и информатора при передаче данных на подконтрольной украинским властям территории.

В СБУ отметили, что на сегодняшний день боевику объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Касательно информатора осуществляются соответствующие процессуальные действия.