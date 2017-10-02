В ОРДЛО зафиксировали более 200 случаев сексуального насилия

В течение 3,5 лет - с апреля 2014 года - на неподконтрольной территории Донбасса зафиксированы 203 случая сексуального насилия, в том числе 43 изнасилования. Об этом сообщает Минюст, передает «РБК-Украина».

В общем, мобильные бригады обнаружили на Донбассе 11 019 случаев гендерно-обусловленного насилия, многие из них произошли задолго до начала российской агрессии.

В Минюсте сообщили, что на горячую линию женского правозащитного центра «Ла Страда-Украина» в 2016 году начали звонить в четыре раза больше по сравнению с 2015 годом.

В целом, со всех областей Украины поступило 38 547 звонков, 2,5% из которых касались случаев сексуального насилия