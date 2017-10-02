Высший админсуд подтвердил право переселенки получать соцвыплаты, несмотря на наличие недвижимости в прифронтовой зоне

Юристы Благотворительного фонда «Право на защиту» отстояли в Высшем административном суде Украины право переселенки из неподконтрольного украинским властям Донецка получать денежную помощь. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба БФ «Право на защиту».

«Одной из самых многочисленных категорий судебных дел, ведение которых обеспечивается юристами БФ "Право на защиту", являются дела, связанные с признанием противоправными решений органов социальной защиты населения об отказе в назначении ежемесячной адресной денежной помощи внутренне перемещенным лицам, владеющим жильем в населенных пунктах, которые находятся на линии разграничения. Поэтому решение, вынесенное 10 октября 2017 года Высшим административным судом Украины по делу 242/288/17, является важной победой юристов БФ "Право на защиту"», – констатируют правозащитники.

В сообщении отмечается, что по результатам рассмотрения дела по исковому заявлению переселенки из Донецка, которая теперь живет в прифронтовой Авдеевке, постановлением Селидовского городского суда Донецкой области от 11 мая 2017 года, оставленным без изменений постановлением Донецкого апелляционного административного суда от 11 июля 2017 года, исковые требования удовлетворены.

«Признано противоправным и отменено решение УСЗН (Управление труда и социальной защиты населения, – ред.) военно-гражданской администрации г. Авдеевка Донецкой области об отказе в назначении переселенке ежемесячной адресной денежной помощи как внутренне перемещенному лицу», – подчеркнули правозащитники.

Также отмечается, что принимая такое решение, суды первой и апелляционной инстанции исходили из того, что переселенка является владельцем квартиры в Авдеевке, которая находится на линии соприкосновения. Поэтому женщина имеет право на адресную помощь в соответствии с Порядком предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, утвержденным постановлением КМУ от 1 октября 2014 года.

«Несмотря на обоснованные решения обеих инстанций, УСЗН была направлена кассационная жалоба, мотивированная тем, что г. Авдеевка находится на подконтрольной территории, а следовательно адресная помощь таким лицам не назначается. Высший административный суд Украины по результатам рассмотрения кассационной жалобы УСЗН в своем определении констатировал, что в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 7 ноября 2014 №1085-р "Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения" г. Авдеевка расположен на линии соприкосновения, поэтому доводы кассационной жалобы о том, что г. Авдеевка находится на подконтрольной территории Украины не обосновывают законность отказа УСЗН в назначении адресной помощи», – подчеркнули правозащитники.

В связи с этим кассационная жалоба УТСЗН была оставлена без удовлетворения, а постановление Селидовского городского суда и определение Донецкого апелляционного административного суда оставлено без изменений.

«В основном человеку трудно самостоятельно защищать свои права в суде. Временная неудача, например, в суде первой инстанции, может привести к разочарованию в успехе и отказу от дальнейшей защиты. Мы всегда подчеркиваем, что в случае получения отказа в назначении адресной помощи из-за наличия жилья на подконтрольной территории, ВПЛ необходимо отстаивать свои права и обращаться за помощью к юристам», – отметила координатор по вопросам оказания правовой помощи БФ «Право на защиту» Юлия Трало