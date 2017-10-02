На Луганщине будут судить участников организованной преступной группы, которые незаконно присвоили бюджетные средства

Прокуратурой Луганской направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении участников организованной преступной группы, которые незаконно присвоили бюджетные средства, злоупотребляя служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины), а также совершили служебный подлог (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Правоохранителями области установлено, что заместитель директора одного из частных предприятий региона, будучи осведомленным в области теплоснабжения и достоверно зная о возможности получения большой прибыли при оказании услуг по теплоснабжению бюджетным учреждениям Кременского района Луганской области, создал на территории городов Рубежное и Кременная Луганской области устойчивую преступную группу.

Участники указанной ОПГ, действуя в зоне проведения антитеррористической операции, с целью присвоения бюджетных средств в особо крупном размере, путем завышения количества необходимого оборудования для предоставления услуг по теплоснабжению, формально оформляли сделки на закупку материалов для формирования повышенного тарифа на поставку тепла, при этом реально используя значительно более дешевый уголь.

Реализуя преступную схему по предоставлению услуг по теплоснабжению, мошенники незаконно присвоили бюджетные средства на общую сумму более 2,3 млн грн.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве в отношении трех участников организованной преступной группы направлен в суд.

Пресс-служба прокуратуры Луганской области отмечает, что за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины, грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.