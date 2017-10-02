У военных РФ на Донбассе на время выполнения боевых задач изымают паспорта и военные билеты

У военнослужащих Российской Федерации, которых направляют на оккупированный Донбасс, принудительно изымают документы и вручают "паспорта" псевдореспублик.

Об этом в Facebook со ссылкой на источники сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Интересные новости с оккупированного Донбасса. Из источников, которым доверяем, получена информация, что у российских "ихтамнет", которых перебрасывают на Донбасс, в принудительном характере на время выполнения боевых заданий, изымают российские паспорта и военные билеты и вручают бумажки "граждан ЛДНР", - написала она.

По словам Геращенко, такие действия проводятся для того, чтобы в случае гибели или плена "замести следы, что они кадровые российские военные".