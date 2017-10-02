Муженко примет участие в конференции начальников штабов армий стран НАТО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко прибыл с рабочим визитом в США.

Об этом сам Муженко сообщил в Facebook.

«Начал рабочий визит в США. Готовлюсь к участию в конференции начальников штабов армий стран НАТО и партнеров по вопросам противодействия терроризму», – написал начальник Генерального штаба ВСУ.

Также он отметил, что планирует посетить учебные центры и военные базы Национальной гвардии Калифорнии, которая является партнером Вооруженных Сил Украины.