» » Тука: С возвратом предприятий из ОРДЛО есть много сложностей

Тука: С возвратом предприятий из ОРДЛО есть много сложностей

Вчера, 14:16 citynews.net.ua | Напечатать

«Национализированные» предприятия на неподконтрольной территории юридически не сменили собственников, а значит – подать судебные иски об их возврате невозможно.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По его словам, пока предприятия, которые расположены на временно неконтролируемой территории Донбасса, не вернутся под контроль Украины, нет «ни единой возможности прекращения режима блокады», но есть много сложностей.

«У нас предприятия формально до сих пор принадлежат государству Украина и частным владельцам. С этим будут еще большие сложности. Дело в том, что негодяи на тех территориях е провели так называемую «национализацию», это мы так говорим – так называемая «национализация». Национализация подразумевает изменения прав собственности, то есть должен прийти другой собственник – это мгновенно влечет за собой иск. Для того, чтобы избежать этих исков, они ввели так называемое «внешнее управление». То есть фактически собственник формально остается тем же, на государственных предприятиях – это государство Украина, на частных предприятиях – это Ахметов или кто-то еще, там много собственников разных», – сказал Тука.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:00

Швейцария передала гуманитарную помощь в зону АТО

Вчера, 17:44

Жительницу Новоахтырки подозревают в жестоком убийстве своего сожителя

Вчера, 17:39

В прифронтовом Троицком обезвредили снаряд от "СПГ"

Вчера, 17:16

В зоне АТО разоблачили агентурную сеть боевиков "ДНР"

Вчера, 17:09

В ОРДЛО зафиксировали более 200 случаев сексуального насилия

Вчера, 16:28

Высший админсуд подтвердил право переселенки получать соцвыплаты, несмотря на наличие недвижимости в прифронтовой зоне

Вчера, 15:57

На Луганщине будут судить участников организованной преступной группы, которые незаконно присвоили бюджетные средства

Вчера, 15:41

У военных РФ на Донбассе на время выполнения боевых задач изымают паспорта и военные билеты

Вчера, 14:46

Муженко примет участие в конференции начальников штабов армий стран НАТО

Вчера, 14:16

Тука: С возвратом предприятий из ОРДЛО есть много сложностей

Вчера, 13:38

Порошенко: Большинство стран ООН поддерживают ввод миротворцев на Донбасс

Вчера, 12:59

За сутки в зоне АТО ранены двое бойцов

Новости Украины:

Вчера, 18:00

В Харькове пройдет благотворительный Бал патриотов

Вчера, 17:50

Донецкая фильтровальная станция на 2 дня останавливает работу

Вчера, 17:30

Обыски у мэра Одессы проводятся в рамках двух уголовных производств

Вчера, 17:26

Украинцы будут выбирать врача независимо от места проживания

Вчера, 17:14

Во Львовской области в аварии погибла женщина и ее 10-летняя дочь, еще 4 человека госпитализированы

Вчера, 16:29

Кабмин рассмотрит изменения законодательства из-за роста числа ДТП

Вчера, 15:55

Водитель Volkswagen впервые прокомментировал ДТП в Харькове

Вчера, 15:40

В Николаевской области произошла перестрелка между военными

Вчера, 14:53

Укрзалізниця временно меняет график движения шести поездов

Вчера, 14:14

В "Укрэнерго" исключили возможность веерных отключений в осенне-зимний период

Вчера, 13:18

НАБУ обыскивает дом и кабинет одесского мэра Труханова

Вчера, 12:57

В Киеве столкнулись «КамАЗ» и маршрутка, есть пострадавшие

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 