Тука: С возвратом предприятий из ОРДЛО есть много сложностей

«Национализированные» предприятия на неподконтрольной территории юридически не сменили собственников, а значит – подать судебные иски об их возврате невозможно.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По его словам, пока предприятия, которые расположены на временно неконтролируемой территории Донбасса, не вернутся под контроль Украины, нет «ни единой возможности прекращения режима блокады», но есть много сложностей.

«У нас предприятия формально до сих пор принадлежат государству Украина и частным владельцам. С этим будут еще большие сложности. Дело в том, что негодяи на тех территориях е провели так называемую «национализацию», это мы так говорим – так называемая «национализация». Национализация подразумевает изменения прав собственности, то есть должен прийти другой собственник – это мгновенно влечет за собой иск. Для того, чтобы избежать этих исков, они ввели так называемое «внешнее управление». То есть фактически собственник формально остается тем же, на государственных предприятиях – это государство Украина, на частных предприятиях – это Ахметов или кто-то еще, там много собственников разных», – сказал Тука.