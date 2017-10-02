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Представители военного ведомства Литвы встретились с руководством АТО

Вчера, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

Представители военного ведомства Литвы встретились с руководством АТОВ районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей побывала делегация Министерства охраны края Литовской Республики.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В рамках визита состоялась рабочая встреча с руководством штаба АТО, во время которой представителей Литвы подробно проинформировали о ходе событий и ситуации, которая сейчас сложилась в районе проведения АТО. Также литовские военные ознакомились с диапазоном главных задач, которые сейчас выполняют Вооруженные Силы Украины по восстановлению мирной жизни и инфраструктуры на Донбассе, а также о мерах контрдиверсионой борьбы и ее результатах.

«Было отмечено, что украинская сторона ценит ту помощь, которую оказывает Литовская Республика нашей стране в борьбе за территориальную целостность и в подготовке украинских военнослужащих по стандартам НАТО. Ведь, как известно, литовские военные инструкторы уже долгое время тренируют и обучают наших воинов», — сообщает пресс-центр штаба АТО.

Литовские коллеги имели возможность пообщаться с военнослужащими одной из воинских частей, личный состав которой сейчас выполняет боевые задачи в зоне АТО. Гости получили подробные ответы касательно текущей ситуации, обстрелов со стороны боевиков, а также той работы, которую проводят украинские защитники по оказанию гуманитарной помощи местному населению и восстановлении инфраструктуры.

По словам вице-министра охраны края Литовской Республики господина Витаутаса Умбрасаса, он лично убедился в том, что ситуация на Востоке Украины, к сожалению, остается напряженной. При этом он отметил, что украинские военные неуклонно придерживаются всех мирных соглашений.

«Я считаю, что все союзники Украины должны приложить максимум политических, дипломатических и финансовых усилий, чтобы помочь вашей стране в решении проблем на Востоке и как можно скорее способствовать восстановлению территориальной целостности страны», — отметил господин Витаутас Умбрасас.


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