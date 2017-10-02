Фестиваль «З країни в Україну» приехал на Луганщину

Путешествующий культурно-просветительский фестиваль «Из страны в Украину» направлен на сохранение и приумножение достижений украинской культуры, национальных традиций в локальных громадах городов Украины, обмен опытом организации массовых мероприятий в своих городах, объединение активной общественности к дальнейшему плодотворному сотрудничеству в направлении развития современной украинской культуры и искусства.

На Луганщине в рамках фестиваля в культурные столицы Востока Украины превратятся Старобельск, Кременная и Лисичанск.

В Лисичанск фестиваль приедет 22 октября (начало в 12:00 на Площади Победы, в 17:00 состоится рок-концерт).

Программа предусматривает проведение более 30 событий за один день фестиваля и должна заинтересовать как взрослых, так и детей. В каждом городе будут работать 10 мастеров народных ремесел, фотовыставки, книжные дискуссионные клубы в уникальном формате открытой библиотеки.