«ЛНР» будет готова к открытию КПВВ Золотое через месяц

Сторона "ЛНР" будет готова к открытию КПВВ "Золотое" не ранее середины ноября. Об этом сообщил глава северодонецкого офиса ОБСЕ Томас Севен, пишет Informator.media.

"Единственная информация, которая у нас есть, это то, что сторона "ЛНР" попросила о помощи международное сообщество по строительству блокпоста. И сейчас они не готовы к открытию КПВВ из-за строительных работ. И как сообщили представители "ЛНР" на переговорах в Минске, они планируют открыть КПВВ в середине ноября", — сказал Томас Севен.

Также он сообщил, что ОБСЕ будет мониторить ситуацию и сообщать о возможных изменениях в своих отчетах.