Супрун уверяет, что закрывать больницы никто не собирается

После принятия медицинской реформы в Украине не будут закрывать больницы. Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады журналистам заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Не будут закрывать больницы. В законопроекте 6327 нигде не написано, что будут закрываться больницы. В Конституции написано, что больницы закрывать нельзя и мы придерживаемся Конституции», - заявила Супрун, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, медицинская реформа предусматривает переквалифицирование больниц. Супрун отметила, что сейчас в Украине есть потребность в реабилитационных центрах и хосписах.