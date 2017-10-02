Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин рассказал о задачах, которые подразделения ведомства выполняют в районе проведения АТО.

Об этом он рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

"У нас там работает сводный отряд, который занимается вопросами разминирования территорий, инженерного оборудования оборонных рубежей. Наши подразделения, дислоцирующиеся на территории Донецкой и Луганской области, зачастую работают на линии соприкосновения, под обстрелами тушат пожары после обстрелов, которые ведут боевики. Выезжают в бронежилетах, касках", - заявил он.

Кроме того, по словам Чечеткина, в зоне АТО сотрудники ГСЧС проводят работу по разминированию территорий и объектов инфраструктуры.

"У нас колоссальный объем проделан по разминированию территорий и объектов инфраструктуры. Более 132 тысяч единиц взрывоопасных предметов мы обезвредили на территории Луганской и Донецкой области, очистили более 21 тыс. га территории", - рассказал он