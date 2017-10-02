В Северодонецк по обмену приехали львовские учителя

100 педагогов и 30 работников сферы культуры участвуют уже в третьем этапе обмена между Луганской и Львовской областями в ​​рамках проекта "Изменим страну вместе".

В Северодонецк приехали 5 учителей, которые в течение 10 дней будут преподавать в учебных заведениях Северодонецка.

"Мы рады приветствовать гостей со Львовщины в нашем городе! Хотим, чтобы они приобрели опыт, передали детям свои знания, умения и желания учиться, а также увидели, каким хорошим и приветливым является наш город и люди", - отметил заместитель мэра Северодонецка Григорий Пригеба.

"Если посмотреть глубже нам такой обмен, то это единение Востока и Запада через диалог конкретных людей в конкретных делах. Это преодоление многих мифологем, которые до сих пор существуют в головах многих украинцев, неважно в каком регионе страны они живут", - добавил он.