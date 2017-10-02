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За сутки в зоне АТО зафиксировали 53 обстрела

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 53 раза нарушили перемирие, в результате боевых действий двое украинских воинов были ранены, еще один военный получил ранения в результате подрыва, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток в районе проведения АТО обстановка и в дальнейшем продолжила обостряться. Враг существенно увеличил количество огневых провокаций и все чаще применял минометы различных калибров», – говорится в сообщении.

Так, по данным штабе, более половины от общего количества обстрелов за минувшие сутки приходилось на донецкое направление. В частности, вечером боевики из минометов калибра 82 миллиметра, различных видов гранатометов несколько раз били по защитникам Авдеевки. Также под гранатометным огнем оккупантов оказались наши позиции у Луганского, Майорска, Каменки. А около 18 часов у Песок вследствие обстрела украинского опорного пункта с применением 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП получил ранения один наш боец. Кроме того, почти в полночь захватчики выпустили более 20 мин калибра 120 миллиметров на подступах к Троицкому.

На луганском направлении враг дважды применял 82-миллиметровые минометы неподалеку Новотошковского и Новозвановки. А из 120-миллиметровых минометов накрывал позиции сил АТО в районе Крымского и Попасной. Также ночью под огонь из автоматических гранатометов попали защитники Троицкого, Новозвановки и Новоалександровки.

На мариупольском направлении в конце суток обстрелов было меньше. Однако около 19 часов пророссийские наемники били из миномета калибра 82 миллиметра неподалеку Гнутово. А крупнокалиберный пулемет применяли в окрестностях Старогнатовкт.

В штабе подчеркнули, что силы АТО 31 раз огнем подавляли активность оккупантов.


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