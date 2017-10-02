Стороны в Минске согласовали открытие пункта пропуска в зоне АТО

В Луганской области на днях откроют контрольный пункт пропуска въезда/выезда "Золотое".

Об этом по итогам переговоров в Минске сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

"КПВВ "Золотое" благодаря нашим требованиям, наконец, на днях будет открыт. Это облегчит передвижение между линией столкновения для тысяч людей", - сообщила Геращенко.