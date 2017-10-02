В Украине за 9 месяцев выявили более 260 случаев торговли людьми

За 9 месяцев 2017 года в Украине выявили 263 случая торговли людьми, что почти в три раза больше, чем за весь 2016 год.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Сообщается, что в 120 уголовных делах уже объявили о подозрение, досудебное расследование завершено по 107 уголовным делам этой категории.

"В ходе досудебного расследования установлен 281 потерпевший от торговли людьми. Среди них - 156 женщин, 106 мужчин, 9 несовершеннолетних и 10 малолетних детей", - говорится в сообщении.

По данным полиции, более распространены формы торговли людьми, не связанные с сексуальной эксплуатацией.

В частности, трудовая эксплуатация, жертвами которой становятся мужчины трудоспособного возраста или люди с явными признаками инвалидности, без постоянного места жительства и другие малообеспеченные категории.