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С начала суток боевики 19 раз нарушили перемирие в зоне АТО

Вчера, 18:40 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб один украинский военный в районе Марьинки Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО и в дальнейшем сохранялась тенденция к обострению обстановки. Как и несколько предыдущих дней подряд наибольшая активность противника зафиксирована на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Согласно информации штаба, с начала суток боевики 4 раза из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по защитниках Авдеевки. Украинские военные оперативно отвечали боевикам используя весь спектр пехотного вооружения.

Кроме того, сегодня дважды под огнем боевиков оказались укрепления сил АТО около населенного пункта Зайцево. А около 15:00, возле этого же поселка, пророссийские наемники выпустили 17 мин калибра 120 миллиметров. Также боевики дважды обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты украинской армии недалеко от шахты Бутовка. А у Каменки применяли стрелковое оружие. На Приморском направлении около 13:00 противник начал обстрел украинских укреплений из стрелкового оружия в районе Марьинки.

Украинские воины огнем заставили захватчиков прекратить провокации. В результате этого противостояния погиб один украинский защитник. Также, сегодня во вражеский огонь попали силы ВСУ у Водяного, Широкино и Талаковки.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие", - резюмировали в штабе.


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