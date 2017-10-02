Работники шахты на Донбассе с пятницы приостановили добычу угля

Работники шахты "Родинская" ГП "Мирноградуголь" с пятницы приостановили добычу угля. Об этом сообщает ТРК Орбита.

Горняки спускаются в шахту, но к работе не приступают, разуверившись в обещаниях руководства о скорой выплате зарплаты за август и аванса за сентябрь.

"К нам ежедневно приходит директор шахты и его заместители, уговаривают начать работу. Но когда будет зарплата – никто точно сказать не может. Обещают то завтра, то через несколько дней. И так уже на протяжении последних двух недель. Мы получили за август только 20% заработанного – от 800 до 1400 гривен каждый. Уже давно было пора получить аванс за сентябрь. А на носу 25 октября – время полного расчета за прошлый месяц. Скажите, как на полученные крохи прожить самому и прокормить семью? Когда нам ждать денег?", – сказал в телефонном разговоре с журналистами один из ГРОЗов.

Пока во всем "Мирноградугле" августовская зарплата полностью выплачена только на шахте "Капитальная". Остальные вынуждены ждать, когда соберется бюджетный комитет Верховной Рады и решит перенаправить средства, предусмотренные на реструктуризацию, на господдержку шахт. Из них "Мирноградуголь" получит 36 миллионов гривен.

"Работников «Родинской» вполне можно понять, – сказал председатель местной организации НПГУ Мирнограда и Покровского района Александр Абрамов. – Многие горняки основных профессий на этом предприятии написали заявления на бесплатные отпуска, никто не хочет работать голодным. Завтра утром на этой шахте пройдет общее собрание, на котором коллектив решит, как будет действовать дальше".

Он отметил, что шахта "Родинская", закрытие которой ожидается в 2018 году, должна получать деньги на зарплату из средств, выделяемых государством на реструктуризацию. При этом коллектив вынужден несколько недель ждать, когда "какое-то должностное лицо в министерстве поставит подпись под нужным документом". Речь идет о сумме около 2,5 миллиона гривен. По словам местного лидера НПГУ, последний раз на "Родинской" выплатили 1 миллион 130 тысяч гривен из средств, полученных ГП "Мирноградуголь" от реализации угольной продукции – они и составили 20% зарплаты за август.