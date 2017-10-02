В Станично-Луганском районе легковушка снесла газовую стойку

Водитель получил травму, совершив наезд на газовую стойку в Станично-Луганском районе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

16 октября, около 15.20, на 2 км автодороги «Рыбхоз-Ольховое» поселка Станица Луганская, нетрезвый водитель совершил наезд на стойку распределителя газовых поставок, при этом оставив на некоторое время жителей поселка Ольховая без газа.

Выездом на место происшествия было установлено, что 59-летний житель поселка Ольховая, управляя автомобилем «ВАЗ-21043», не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на неподвижный объект (газовую стойку), в результате чего получил травмы головы и лица.

Нарушителя доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, где он сдал анализы на определение содержания алкоголя. Медицинское обследование показало содержание в крови 1,6 промилле алкоголя.

Решается вопрос о внесении материалов по факту ДТП в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас газоснабжение абонентов восстановлено.