За сутки в АТО один военный получил ранения

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 15 октября 2017 года, в результате боевых действий ранен один украинский военнослужащий, погибших нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Один украинский защитник получил ранение и был оперативно эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - отметил Лысенко.

По его словам, боевики на Луганском направлении дважды обстреляли позиции сил АТО из минометов. Украинская сторона подавила активность боевиков ответным огнем