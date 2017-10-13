За сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим перемирия

В течении прошлых суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. Так, незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим перемирия, в ответ Вооруженные Силы Украины 11 раз открывали огонь на поражение противника. Таким образом, двое украинских бойцов получили ранения.

Отмечается, что НВФ использовали преимущественно легкое пехотное вооружение.

"Так, на Донецком направлении боевики трижды били из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям сил АТО на подступах к Авдеевки. Также под огонь стрелкового оружия попали окраине Каменки", - рассказали в штабе АТО.

Тем временем на Приморском направлении враг дважды обстрелял опорные пункты ВСУ у Талаковки.

А на Луганском направлении вечером сохранялась тишина.