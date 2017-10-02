На Луганщине оштрафовали заместителя мэра Попасной

Постановлением Попаснянского районного суда Луганской области заместителя Попаснянского городского головы признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-6 КУоАП.

Установлено, что субъект декларирования в нарушение требований ч. 2 ст. 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции» письменно несвоевременно сообщил Национальному агентству по предупреждению коррупции о существенных изменениях в имущественном состоянии. Речь о приобретении им транспортного средства стоимостью почти 124 тыс грн.

Сейчас к виновному лицу применено административное взыскание в виде штрафа в размере 1700 грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.