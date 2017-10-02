БО «Человек в беде» отправила в ОРДЛО почти 65 тонн гумпомощи

Благотворительная организация «Человек в беде» отправила 64,8 тонн гуманитарного груза на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что 4 грузовых автомобиля от благотворительной организации через пункт пропуска «Новотроицкое» последовали на выезд к временно неконтролируемой территории. Машины везли гигиенические наборы и строительные материалы.