На КПВВ в Станице остались ночевать более 200 человек, которые не успели пересечь линию разграничения

Спасатели оказали помощь гражданам, которые не успели пересечь линию разграничения в пункте пропуска "Станица Луганская" вчера, 12 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Так, по информации источника, 12 октября в 18:00 после закрытия КПВВ "Станица Луганская" образовалось большое скопление людей в количестве около 250 человек. Спасатели совместно со Станично-Луганской районной государственной администрацией разместили граждан в помещении районного дома культуры.

Сотрудники ГСЧС развернули полевую кухню и обеспечили питанием граждан, горячим чаем и оказали психологическую помощь.

"Подобные ситуации случаются не впервые. В текущем году это уже пятый случай и каждый раз, когда люди остаются наедине со своими проблемами, на помощь всегда приходят спасатели", - сказано в сообщении.