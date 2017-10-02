Суд избрал меру пресечения главе департамента Минобороны Гулевичу

Соломенский суд Киева избрал меру пресечения директору Департамента госзакупок и материального обеспечения Минобороны Владимиру Гулевичу в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает "Громадське". Гулевича также обязали носить электронный браслет, прибывать к прокурору, следователю или в суд при первой необходимости и сдать все паспорта.

Сообщается, что народный депутат Украины Татьяна Чорновол пришла в суд, чтобы взять подозреваемого в коррупции Гулевича на поруки.