Украина, Черногория, Албания и Норвегия продлили санкции против России до 15 марта

Украина, Черногория, Албания и Норвегия продлили санкции Европейского союза против России до 15 марта 2018 года.

Об этом говорится в заявлении, распространенном офисом главы дипломатии Европейского союза Федерики Могерини.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна EFTA Норвегия, которая является членом Европейского экономического пространства, а также Украина присоединились к этому решению Совета ЕС (о продлении санкций против России, - ред.)", - говорится в заявлении.

Отметим, Совет ЕС в сентябре продлил до 15 марта 2018 года индивидуальные санкции против физических и юридических лиц России и Украины, которых ЕС обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. Ограничительные меры представляют собой заморозку активов и запрет на въезд в страны ЕС.