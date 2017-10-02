В Северодонецке из-за короткого замыкания электросети горела дача

Сообщение о пожаре в Северодонецком садоводстве "Электромонтажник" поступило 11 октября в 15:00 в Службу спасения "101".

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

По прибытию на место происшествия, спасатели установили, что горит дачный дом. Для ликвидации пожара и подвоза воды были задействованы дополнительные силы и техника.

Пожар площадью 40 м. кв. локализован в 15:36 и ликвидирован в 16:21. Пострадавших и погибших на пожаре не выявлено.

К тушению пожара привлекалось 13 человек личного состава и 2 единицы техники. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.