Возле Теплого нашли трупы шести диверсантов боевиков

В районе с. Теплое Станично-Луганского района нашли шесть тел неизвестных лиц.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

"На участке местности на глубине двух метров под слоем почвы находились останки 6 человек, одетых в камуфлированную одежду. Установлено, что обнаруженные лица, вероятно, представители диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований, которые в конце 2014 погибли во время боевого столкновения с одним из подразделений сил АТО", – рассказали в ведомстве.

Для выяснения причины смерти останки направлены в Северодонецкое бюро СМЭ. Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.