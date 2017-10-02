В зоне АТО наблюдается тенденция к обострению ситуации

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе 11 октября наблюдается тенденция к обострению обстановки.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики дважды вели огонь по нашим опорным пунктам в районе Авдеевки. Кроме того, стрелковое оружие противник применял на подступах к Невельскому, Луганскому и Пескам", - заявили в штабе.

На Мариупольском направлении боевики трижды открывали огонь из пулеметов и противотанковых гранатометов в окрестностях Талаковки.

"Из этого же оружия пророссийские наемники открывали огонь по защитникам Широкино. Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили перемирие. Украинские военные 8 раз отвечали врагу с пехотного вооружения, не запрещенного мирными договоренностями", - подчеркнули в штабе. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет.