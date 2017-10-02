Украинский армеец изобрел и собрал супер-холодильник на Луганщине

Боец ​​14-й отдельной механизированной бригады, старший солдат Юрий Сторожук, который сейчас выполняет боевые задачи на Луганском направлении района проведения АТО, изобрел и собственноручно собрал супер-холодильник.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

26-летний военнослужащий-контрактник только в прошлом году вступил в ряды ВСУ и в первые недели проявил инициативу, решил помочь родной воинской части с новым техническим средством.

«В армии я занимался телекоммуникационными технологиями. Имел довольно престижную работу, но мечтал о стабильности в заработной плате. Поэтому, повзрослев, решил пойти в армию, чем очень горжусь», — рассказал защитник Луганщины.

Морозильная камера переделана из старого автомобильного прицепа на колесах. Ее внутренние габариты составляют 4 метра в длину, 2 метра в ширину при высоте 1,9 метра. Прежде чем обить все внутри тонкими листами нержавеющей железа, Юрий покрыл все стены и потолок тонким слоем термостойких материалов.

«Труднее всего было найти необходимый мощный компрессор, который стал бы «сердцем» чудо-аппарата. Здесь пригодились дружеские связи с экс-коллегами по высоким технологиям. С остальными необходимым электричеством помогли волонтеры нашей бригады. Внешне покрасил прицеп в защитный цвет и дал название «Мороз-14», использовав часть названия нашей бригады. На все работы, которые я выполнил в свободное от службы время, ушло два месяца», — подытожил воин-пехотинец.

Сейчас мобильную морозильную камеру, аналогов которой пока нет в армии, используют в интересах тылового обеспечения всей бригады. В ней одновременно могут хранить 2,3 тонны свежего мяса.

«В будущем я планирую сделать полевую баню на колесах. Кроме душевого отсека, обязательно предвижу в ней даже небольшую парную с камнями. Я служу в части еще мало времени, но военный коллектив считаю своей семьей и хочу, чтобы мои служебные старания и изобретения приносили пользу людям», — пояснил свою позицию старший солдат Сторожук.