Правительство подумывает создать спасательный спецотряд для работы в АТО

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко предложил создать отдельный отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для работы в зоне АТО. Он выдвинул это предложение сегодня на заседании Кабинета министров, пишет Остров.

"Есть предложение рассмотреть с точки зрения формирования дополнительного отряда, который мог бы оперативно реагировать на вызовы, которые стоят, как показала ситуация по Авдеевке, в зоне АТО, зоне ведения боевых действий, особенно там, где гражданские не могут зайти, спасти или восстановить жилье или другие социальные объекты ", - сказал вице-премьер.

Зубко отметил, что этот отряд должен быть современным. Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал эту ​​инициативу.