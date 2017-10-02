ООН: Четыре миллиона украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Четыре миллиона человек в Украине (на сегодняшний день это почти 9% населения) нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом сообщается в заявлении на сайте представительства ООН в Украине, посвященном визиту помощницы Генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер.

В сообщении сказано, что в связи с приближением зимы ООН сотрудничает с правительством Украины и «де-факто властями в Донбассе» для обеспечения наиболее уязвимого населения вдоль линии разграничения всем необходимым «для выживания».

Также указывается, что помощница Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсула Мюллер будет находиться в Украине с 10 по 13 октября. Во время своего визита она намерена встретится с высшими должностными лицами правительства, представителями гуманитарного и дипломатического сообщества, а также семьями, которые были вынуждены переселиться из-за конфликта на востоке