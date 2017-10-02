В ВР подан акт о признании добробатов участниками боевых действий

В Верховную Раду подан законопроект, призванный признать добровольцев, принимавших участие в АТО, участниками боевых действий.

Об этом сообщил народный депутат Украины Юрий Левченко в рамках презентации проекта закона, которая проходила в Киеве, 10 октября, пишет QHA.

По его словам, законопроект №7190 «О признании добровольцев участниками боевых действий, их социальный и правовой статус» обеспечит «добробатам» а также их родственникам соответствующий статус и социальные гарантии на государственном уровне.

"Государство, которому люди отдают свою жизнь, не чтит их. На уровне украинского законодательства добровольцы не были приравнены к ВСУ или Нацгвардии. Это недопустимо. Мы должны делать все возможное, чтобы добровольцы, которые не были включены в состав ВСУ, были признаны участниками боевых действий", — сказал Левченко.

Данный законопроект предлагает определить добровольцев участниками боевых действий в случае их привлечения к антитеррористической операции на Востоке Украины не менее, чем на 30 календарных дней. Тем добровольцам, которые получили ранения, этот статус предлагается предоставлять независимо от количества дней. Также — признать инвалидами войны лиц, которые в составе добровольческих формирований во взаимодействии с ВСУ принимали участие в боевых действиях и стали инвалидами вследствие ранения, контузии и распространить на этих лиц и членов их семей гарантии и льготы в соответствии с законом Украины про статус ветеранов войны.

Активисты также обратились к президенту Украины и председателю ВРУ с призывом поддержать Проект закона. В частности, с таким призывом выступили украинские общины США, Австралии, Греции, Франции, Латвии, Германии и других стран