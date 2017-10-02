В зоне АТО за сутки ранены 4 украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 9 октября 2017 года, в результате боевых действий четверо украинских военнослужащих получили ранения и боевые травмы, погибших нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"На мариупольском направлении с двух часов ночи и до восьми часов вечера боевики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Гнутово, Широкино, Талаковки и Красногоровки. В результате этого вооруженного противостояния двое наших военнослужащих получили ранения и двое бойцов получили боевые травмы", - сообщил Мотузяник.